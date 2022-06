L’inflazione Usa all’8,6% in maggio: il massimo da 40 anni. Crolla la fiducia dei consumatori, Wall Street in rosso su timori di recessione (Di venerdì 10 giugno 2022) L’inflazione americana galoppa e vola a maggio all’8,6%, ai massimi degli ultimi 40 anni. L’indice core, al netto di energia e alimentari e quello monitorato dalla Fed, ha segnato un aumento dello 0,6% su base mensile e del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In parallelo la fiducia dei consumatori americani è Crollata ai minimi storici. L’indice Michigan, che la misura, è calato in giugno a 50,2 da 58,4 maggio: il dato è inferiore alle attese degli analisti che scommettevano su 58,1. I timori di una recessione in arrivo hanno di conseguenza affossato i listini: a Wall Street il Dow Jones, il Nasdaq e lo S&P 500 lasciano sul terreno intorno al 2%. La prossima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022)americana galoppa e vola a,6%, ai massimi degli ultimi 40. L’indice core, al netto di energia e alimentari e quello monitorato dalla Fed, ha segnato un aumento dello 0,6% su base mensile e del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In parallelo ladeiamericani èta ai minimi storici. L’indice Michigan, che la misura, è calato in giugno a 50,2 da 58,4: il dato è inferiore alle attese degli analisti che scommettevano su 58,1. Idi unain arrivo hanno di conseguenza affossato i listini: ail Dow Jones, il Nasdaq e lo S&P 500 lasciano sul terreno intorno al 2%. La prossima ...

