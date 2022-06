Wimbledon 2022, il montepremi sale ancora: oltre 47 milioni, ma il vincitore guadagnerà di meno (Di giovedì 9 giugno 2022) Aumenta ancora il montepremi di Wimbledon. Secondo quanto riferito dal torneo Slam sull’erba, l’edizione del 2022, che inizierà il 27 giugno, vedrà un montepremi complessivo di 47.2 milioni di euro, il 5.4% in più rispetto al 2019 e l’11% in più rispetto al 2021, quando però si giocò a capacità ridotta per via del Covid. In controtendenza il dato sui vincitori: guadagneranno meno, visto che si è giunti a 2.3 milioni di euro dai 2.75 milioni del 2019 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Aumentaildi. Secondo quanto riferito dal torneo Slam sull’erba, l’edizione del, che inizierà il 27 giugno, vedrà uncomplessivo di 47.2di euro, il 5.4% in più rispetto al 2019 e l’11% in più rispetto al 2021, quando però si giocò a capacità ridotta per via del Covid. In controtendenza il dato sui vincitori: guadagneranno, visto che si è giunti a 2.3di euro dai 2.75del 2019 SportFace.

