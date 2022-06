Il Rotary Club di Avellino dona un defibrillatore alla Prefettura (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, presso la sede di Palazzo di Governo, il Presidente del Rotary Club di Avellino, ing. Gabriele Acocella, accompagnato dai soci dott. Nicola Battista e dott. Giuseppe Rosato, ha donato alla Prefettura di Avellino, nell’ambito del Progetto “Cuore Sicuro”, un defibrillatore. L’importante strumento salvavita sarà installato, nei prossimi giorni in modo da essere reso fruibile all’intera cittadinanza. “Si tratta – commenta il Prefetto, Paola Spena – di un ulteriore segnale di collaborazione tra Istituzioni ed associazioni, oltre che di vicinanza alla popolazione locale, ma, soprattutto di attenzione verso il cittadino, tenuto conto che, grazie a questo dispositivo, con un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, presso la sede di Palazzo di Governo, il Presidente deldi, ing. Gabriele Acocella, accompagnato dai soci dott. Nicola Battista e dott. Giuseppe Rosato, hatodi, nell’ambito del Progetto “Cuore Sicuro”, un. L’importante strumento salvavita sarà instto, nei prossimi giorni in modo da essere reso fruibile all’intera cittadinanza. “Si tratta – commenta il Prefetto, Paola Spena – di un ulteriore segnale di collaborazione tra Istituzioni ed associazioni, oltre che di vicinanzapopolazione locale, ma, soprattutto di attenzione verso il cittadino, tenuto conto che, grazie a questo dispositivo, con un ...

