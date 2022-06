Bonus 200 euro | a chi spetta e come richiederlo Dipendenti | disoccupati e pensionati | tutte le info

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Più di 31 milioni di italiani beneficeranno delanti inflazione da 200, quindi almeno uno su due rispetto al numero totale dei cittadini. Gli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti, approvato nel mese scorso per combattere il carovita dovuto alle conseguenze belliche, attribuiscono un incentivo una tantum a 15 milioni di lavoratorio appartenenti ad altre categorie saranno inclusi nella percezione del, ma non per tutti la procedura per fare domanda o per ottenere l'erogazione sarà la medesima. La precondizione essenziale per poter usufruire dell'aiuto statale è percepire un reddito (o una pensione) inferiore a 35milalordi annui. Per quanto riguarda idel settore privato e quelli che lavorano nella Pubblica ...