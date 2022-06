Policlinico declassato Non sarà istituto di ricerca ma azienda ospedaliera universitaria

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) Dopo cinque anni di gestazione per farne undi(Irccs), ora la Regione cambia progetto per ilTor Vergata, che diventerà una. Dove, però, da ben sei anni ancora non «nasce» la Sala Parto con l'Ostetricia e da 20 anni si attende il completamento della Torre 8 (con sei piani inutilizzati, tuttora «in stato di rustico»). Nel frattempo ilva «avanti con una configurazione ibrida che sta portando la situazione all'impasse per servizi e i 600 lavoratori», denunciano Cgil, Cisl e Uil che avvertono: «See Regione non fanno chiarezza, la mobilitazione crescerà». Ma la Regione ora è impegnata nell'approvazione definitiva della costituzione della nuova «...