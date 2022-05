Zelensky sorprende tutti e lascia Kiev. Il viaggio segreto: “Difenderemo la nostra terra fino all'ultimo" (Di domenica 29 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato le truppe ucraine nella regione di Kharkiv, bombardata anche oggi dai russi. È la prima volta che il presidente lascia Kiev dal 24 febbraio, giorno di inizio dell'invasione russa. «Rischiate la vita per tutti noi e per il nostro Paese. Difenderemo la nostra terra fino all'ultimo. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il servizio che rendete. Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori, ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà dell'Ucraina», ha detto Zelensky consegnando ai militari premi e regali. Il presidente si è recato nella regione anche per parlare con il governatore e il sindaco locali. Nella regione 2229 case sono state ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha visitato le truppe ucraine nella regione di Kharkiv, bombardata anche oggi dai russi. È la prima volta che il presidentedal 24 febbraio, giorno di inizio dell'invasione russa. «Rischiate la vita pernoi e per il nostro Paese.laall'. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il servizio che rendete. Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori, ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà dell'Ucraina», ha dettoconsegnando ai militari premi e regali. Il presidente si è recato nella regione anche per parlare con il governatore e il sindaco locali. Nella regione 2229 case sono state ...

