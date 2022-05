Sugli abusi del clero verità senza pregiudizi: bel colpo, caro Zuppi (Di domenica 29 maggio 2022) Il segnale dato da Matteo Zuppi, appena eletto capo dei vescovi italiani, è nuovo, preciso, clamoroso. Per la prima volta da vent’anni, visto che con questo secolo partì da Boston ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di domenica 29 maggio 2022) Il segnale dato da Matteo, appena eletto capo dei vescovi italiani, è nuovo, preciso, clamoroso. Per la prima volta da vent’anni, visto che con questo secolo partì da Boston ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

alwaysiriuss : RT @eelveen: Pure Johnny Depp ha mentito sugli abusi: sia sulle feci sul letto sia sul dito tagliato, come mai queste due cose ve le scorda… - PieraBaldelli : RT @clerical_abuse: Viste le argomentazioni che stanno emergendo pro o contro le posizioni del card. Zuppi per @UCSCEI in materia di abusi,… - mmaleficenttt1 : RT @eelveen: Pure Johnny Depp ha mentito sugli abusi: sia sulle feci sul letto sia sul dito tagliato, come mai queste due cose ve le scorda… - ParliamoDiNews : L’èra Zuppi si apre con un’indagine dimezzata sugli abusi nella chiesa #Newsletter #Scenari #Areale #Mafie #Afriche… - shtomberxwomber : RT @eelveen: Pure Johnny Depp ha mentito sugli abusi: sia sulle feci sul letto sia sul dito tagliato, come mai queste due cose ve le scorda… -