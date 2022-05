Il Papa annuncia un altro concistoro: ad agosto 21 nuovi cardinali (Di domenica 29 maggio 2022) Città del Vaticano – A poche ore dalla morte del cardinale Angelo Sodano, Papa Francesco, al termine della preghiera del Regina Coeli in piazza San Pietro, annuncia un concistoro per la creazione di nuovi cardinali. La data fissata per il rito è sabato 27 agosto. Lunedì e martedì 29 e 30 agosto, poi, si terrà una riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate evangelium, ovvero il testo sulla riforma della Curia Romana varata poche settimana fa. Ecco i nomi dei nuovi cardinali: S.E.R. Mons. Arthur Roche – Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung sik – Prefetto della Congregazione per il Clero. S.E.R. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022) Città del Vaticano – A poche ore dalla morte del cardinale Angelo Sodano,Francesco, al termine della preghiera del Regina Coeli in piazza San Pietro,unper la creazione di. La data fissata per il rito è sabato 27. Lunedì e martedì 29 e 30, poi, si terrà una riunione di tutti iper riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate evangelium, ovvero il testo sulla riforma della Curia Romana varata poche settimana fa. Ecco i nomi dei: S.E.R. Mons. Arthur Roche – Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung sik – Prefetto della Congregazione per il Clero. S.E.R. ...

