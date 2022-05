Roma Feyenoord, la probabile formazione dei giallorossi per la finale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma Feyenoord, Mourinho si affida alla sua formazione tipo ritrova Mkhitaryan e punta ancora su Zalewski Questa sera la Roma affronterà a Tirana il Feyenoord per la finale di Conference League. Una partita attesa nella Capitale e per tutti i tifosi giallorossi, oltre che da staff e squadra. Una partita che potrebbe far entrare nella storia la Roma e Mourinho non ha dubbi sul voler puntare sull’undici che nella seconda parte di stagione gli ha regalato più gioie che dolori. L’undici tipo con Rui Patricio in porta e davanti a lui la classica difesa a tre con Smalling, Ibanez e Mancini. In mediana nella linea a quattro attenzione alle quotazioni di Spinazzola, anche se Zalewski così in forma è difficile da scalzare. Mkhitaryan, recuperato, agirà al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022), Mourinho si affida alla suatipo ritrova Mkhitaryan e punta ancora su Zalewski Questa sera laaffronterà a Tirana ilper ladi Conference League. Una partita attesa nella Capitale e per tutti i tifosi, oltre che da staff e squadra. Una partita che potrebbe far entrare nella storia lae Mourinho non ha dubbi sul voler puntare sull’undici che nella seconda parte di stagione gli ha regalato più gioie che dolori. L’undici tipo con Rui Patricio in porta e davanti a lui la classica difesa a tre con Smalling, Ibanez e Mancini. In mediana nella linea a quattro attenzione alle quotazioni di Spinazzola, anche se Zalewski così in forma è difficile da scalzare. Mkhitaryan, recuperato, agirà al ...

Advertising

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - CalcioNews24 : #RomaFeyenoord, la probabile formazione dei giallorossi ?? - Fantacalcio : Conference League, Roma-Feyenoord: probabili formazioni e dove vederla in tv -