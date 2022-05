RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #58 24 05 2022

(Di martedì 24 maggio 2022) Idella 58° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: Intergender MatchSwan batte Alex Sheridan Picchio w/Pan batte Costantino w/Jet Tag Team MatchHigh Society (Alex Flash & Liam Massett) battono Invictus (Adriano & Fabio Romano)

