Come cambia la comunicazione politica per catturare il consenso degli elettori (Di martedì 24 maggio 2022) di Alfonso Iannone Come sono cambiate le regole della comunicazione politica? Quali sono le nuove strategie per catturare il consenso degli elettori e sostenere la governance con efficacia e competenza? A queste domande, di stringente attualità, proveranno a dare una risposta studiosi ed esperti in una giornata di confronto, dialogo e dibattiti dedicata alle formule ed ai principi che ispirano la comunicazione dei leader, alle nuove e moderne metodiche applicate per catturare il consenso, alle espressioni della governance dei conflitti. “In chiaro, conflitti ed opinioni”, questo il tema , avrà luogo presso l’Università degli Studi di Salerno mercoledì 25 maggio 2022. La giornata si ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 24 maggio 2022) di Alfonso Iannonesonote le regole della? Quali sono le nuove strategie perile sostenere la governance con efficacia e competenza? A queste domande, di stringente attualità, proveranno a dare una risposta studiosi ed esperti in una giornata di confronto, dialogo e dibattiti dedicata alle formule ed ai principi che ispirano ladei leader, alle nuove e moderne metodiche applicate peril, alle espressioni della governance dei conflitti. “In chiaro, conflitti ed opinioni”, questo il tema , avrà luogo presso l’UniversitàStudi di Salerno mercoledì 25 maggio 2022. La giornata si ...

Advertising

SardegnaFranca : @GenCar5 @geascanca @fattoquotidiano Infatti, e la stessa cosa, cambia solo il nome.... Passi una buona giornata. T… - Nazione_Massa : 'Come cambia il mondo del lavoro' - DoxeeInc : Fidelizzare i clienti del settore #Telco è una grande sfida, offrire servizi ed esperienze all’altezza delle loro a… - RobertaRizzo3 : Che la globalizzazione, nel senso comune ormai radicato, sia in crisi è chiaro. Pandemia, guerra, materie prime sco… - zecchinijobnews : #lavoro #cercolavoro #ricercadelpersonale #annuncidilavoro #offertedilavoro #ingegnere #edilizia Come cambia l’ing… -