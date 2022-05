Dopo Draghi, l’Europa. Così Bruxelles tira le orecchie all’Italia (Di lunedì 23 maggio 2022) Non è una pagella, forse più una tiratina di orecchie. C’era da aspettarselo, all’indomani di quella di Mario Draghi ai partiti e ai loro leader (qui l’articolo di Formiche.net), che si muovono in ordine sparso su riforme che valgono il grosso del Recovery Plan destinato all’Italia, ddl Concorrenza in primis. l’Europa ha mandato i primi segnali di malessere verso un Paese che si è ritagliato la quota più consistente di aiuti pandemici (208 miliardi), ma che è stato finora incapace di raggiungere quel numero di giri che a Bruxelles si aspettano e non certo da oggi. OCCHIO A CATASTO E FISCO E Così, dalle raccomandazioni diffuse dalla Commissione europea, emerge un disappunto che il governo non può e non deve ignorare. Pena, la perdita dei prossimi assegni che ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 maggio 2022) Non è una pagella, forse più unatina di. C’era da aspettarselo, all’indomani di quella di Marioai partiti e ai loro leader (qui l’articolo di Formiche.net), che si muovono in ordine sparso su riforme che valgono il grosso del Recovery Plan destinato, ddl Concorrenza in primis.ha mandato i primi segnali di malessere verso un Paese che si è ritagliato la quota più consistente di aiuti pandemici (208 miliardi), ma che è stato finora incapace di raggiungere quel numero di giri che asi aspettano e non certo da oggi. OCCHIO A CATASTO E FISCO E, dalle raccomandazioni diffuse dalla Commissione europea, emerge un disappunto che il governo non può e non deve ignorare. Pena, la perdita dei prossimi assegni che ...

