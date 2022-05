Pagelle F1 GP Spagna 2022: Verstappen più forte degli imprevisti, Leclerc troppo sfortunato (Di domenica 22 maggio 2022) Le Pagelle del Gran Premio di Spagna 2022, sesto appuntamento del mondiale F1. Delirio Red Bull, che festeggia la doppietta grazie a Max Verstappen, vincitore e leader del Mondiale, e Sergio Perez, secondo classificato e degno numero due. Alle loro spalle non c’è però la Ferrari bensì la Mercedes. Un grande Russell chiude sul podio, mentre Hamilton cede la posizione a Sainz nel finale a causa di un problema di benzina. Sfortuna tremenda per Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo 30 giri dominati. Ecco quindi i nostri voti ai protagonisti. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE LE Pagelle DEL GP DI Spagna MAX Verstappen 10: Vittoria più che meritata per l’olandese, che conquista il successo a Barcellona e si prende la vetta ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ledel Gran Premio di, sesto appuntamento del mondiale F1. Delirio Red Bull, che festeggia la doppietta grazie a Max, vincitore e leader del Mondiale, e Sergio Perez, secondo classificato e degno numero due. Alle loro spalle non c’è però la Ferrari bensì la Mercedes. Un grande Russell chiude sul podio, mentre Hamilton cede la posizione a Sainz nel finale a causa di un problema di benzina. Sfortuna tremenda per Charles, costretto al ritiro dopo 30 giri dominati. Ecco quindi i nostri voti ai protagonisti. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE LEDEL GP DIMAX10: Vittoria più che meritata per l’olandese, che conquista il successo a Barcellona e si prende la vetta ...

