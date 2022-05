Marracash assente a Radio Italia Live e spiega perché

Advertising

Il Fatto Quotidiano

... fan in delirio per Blanco prima del concertograndedel concerto Radio Italia Live si è concluso nel segno di un compleanno speciale ovvero i 40 anni dell'emittente. Come di ...... rap di strada crudo e anche molto personale, con tanti feat importanti, daa Gué, da ... Il padre nelle canzoni emerge come una figura violenta, quando non: "Non è che se lo sento gli ... Radio Italia Live, Marracash non si presenta sul palco: ecco perché MARRACASH HA FATTO LE PROVE MA ALLA FINE NON SI E' PRESENTATO Ecco com'è andata (e la grande festa del pubblico per il ritorno agli eventi live) ...Marracash attraverso una storia su Instagram, ha fatto sapere che non ci sarà. Non sarebbe noto il motivo di questa sua assenza. NOOOOOOOO #radioitalialive pic.twitter.com/4c5qM71cTI — Francesca ...