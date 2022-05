Interrotta la fornitura di gas dalla Russia alla Finlandia - Helsinki | Siamo preparati

(Di sabato 21 maggio 2022) L'annuncio della compagnia energetica statale Gasum è arrivato dopo che il Paese nordico si è rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in ...

L'annuncio della compagnia energetica statale Gasum è arrivato dopo che il Paese nordico si è rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in ...Putin: 'La cyber aggressione contro il nostro Paese è fallita, proprio come gli attacchi delle sanzioni in generale perché eravamo ... Interrotta la fornitura di gas dalla Russia alla Finlandia Lo comunica una nota pubblicata sul sito web della società energetica finlandese Gasum, secondo cui "sono state interrotte le forniture di gas naturale alla Finlandia nell'ambito del contratto di ...HELSINKI, 21 MAG - La fornitura russa di gas naturale alla Finlandia è stata oggi interrotta, ha affermato la compagnia energetica statale finlandese Gasum dopo che il paese nordico ha rifiutato di pa ...