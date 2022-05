Imprese fantasma | la Cisl | “Per combattere questa piaga si valorizzi il ruolo delle parti sociali”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Siamo di fronte a una vera emergenza a cui dobbiamo dedicare il massimo dell’attenzione e dell’impegno per fare in modo che unacosì significativa venga velocemente debellata”. Danilo Mazzola, segretario provinciale della, legge i dati resi noti da Confartigianato Bergamo, relativi al lavoro irregolare e alle attività irregolari presenti nella provincia orobica. Su 85.000attive a Bergamo ce ne sono 13.600 irregolari, cioè il 16% sul totale o 45% se raffrontato alle soleartigiane (30.000). L’occupazione irregolare è stimata attorno alle 50.000 persone, pari al 10% del totale di occupati in provincia (476 mila). “La concorrenza slealeattività irregolari, innanzitutto fa male a tutte quelle aziende che lavorano nella piena regolarità, rispettando soprattutto le ...