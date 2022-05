Giro d’Italia | terza vittoria allo sprint per Démare

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo le vittorie di Messina e Scale, Arnaudvince ancora. Il francese corridore della Groupama-FDJ cala il tris e conquista la sua 8a tappa in carriera ald'Italia sul traguardo di Cuneo, consolidando inoltre il suo primato nella classifica a punti. Successo in volata su Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) dopo che il gruppo è andato a riprendere la fuga di giornata a soli 700 metri dall`arrivo. Niente da fare per Dainese che quinto davanti a Consonni. Peccato per Mirco Maestri che era in fuga, ripreso dentro l'ultimo km. Con lui Nicolas Prodhomme, Filippo Tagliani, Julius van den Berg, Pascal Eenkhoorn.Il gruppo ha provato all`inizio a gestire la situazione con le squadre dei velocisti, ma successivamente ha lasciato un largo margine ai cinque (diventati poi quattro con Tagliani staccato sul GPM di ...