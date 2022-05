A2A: per Ucraina bonus in bolletta e fondi a Croce Rossa (Di venerdì 20 maggio 2022) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Lo scorso marzo il gruppo A2A si è attivato per sostenere le persone colpite dall'emergenza Ucraina e ad oggi è di oltre 530mila euro l'importo messo a disposizione. Con un bonus in bolletta sono stati destinati 260mila euro a sostegno dei clienti ucraini di A2A residenti in Itralia che ospitano connazionali in fuga dai territori del conflitto. Il contributo unitario a chi ha richiesto il supporto è stato di 435 euro una tantum. Inoltre, il gruppo Acsm Agam ha devoluto a Cesvi, organizzazione umanitaria attualmente attiva in Ucraina, 1 euro per ogni scelta green compiuta dai propri clienti. Alle iniziative di solidarietà hanno contribuito, oltre ai dipendenti del Gruppo A2A, i colleghi dei Gruppi Aeb e Acsm Agam che hanno donato il corrispettivo economico delle proprie ore di lavoro, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Lo scorso marzo il gruppo A2A si è attivato per sostenere le persone colpite dall'emergenzae ad oggi è di oltre 530mila euro l'importo messo a disposizione. Con uninsono stati destinati 260mila euro a sostegno dei clienti ucraini di A2A residenti in Itralia che ospitano connazionali in fuga dai territori del conflitto. Il contributo unitario a chi ha richiesto il supporto è stato di 435 euro una tantum. Inoltre, il gruppo Acsm Agam ha devoluto a Cesvi, organizzazione umanitaria attualmente attiva in, 1 euro per ogni scelta green compiuta dai propri clienti. Alle iniziative di solidarietà hanno contribuito, oltre ai dipendenti del Gruppo A2A, i colleghi dei Gruppi Aeb e Acsm Agam che hanno donato il corrispettivo economico delle proprie ore di lavoro, ...

Advertising

gruppo_a2a : @Ari77Rar Ciao, ci scusiamo per il disagio. È possibile verificare in autonomia le interruzioni in corso e le tempi… - Affaritaliani : A2A, bonus in bollette e fondi alla Cri pro Ucraina - gruppo_a2a : RT @BresciaOggiIT: “In tempo di crisi solo chi ha i mezzi può fare qualcosa per uscirne. Noi continuiamo a farlo per il nostro territorio.”… - BresciaOggiIT : “In tempo di crisi solo chi ha i mezzi può fare qualcosa per uscirne. Noi continuiamo a farlo per il nostro territo… - infoiteconomia : Blog | Transazioni A2A: la base per un sistema europeo dei pagamenti? -