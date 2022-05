La grande crisi del latte artificiale negli Stati Uniti (Di giovedì 19 maggio 2022) Se c’è una cosa che i genitori non possono proprio tollerare è la mancanza del latte artificiale sugli scaffali dei supermercati. Secondo Usa Today, circa il 40% delle scorte dei marchi più popolari sono esaurite negli Stati Uniti, e la pressione politica e mediatica sull’amministrazione Biden sta aumentando di ora in ora. Dallo scorso aprile, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 19 maggio 2022) Se c’è una cosa che i genitori non possono proprio tollerare è la mancanza delsugli scaffali dei supermercati. Secondo Usa Today, circa il 40% delle scorte dei marchi più popolari sono esaurite, e la pressione politica e mediatica sull’amministrazione Biden sta aumentando di ora in ora. Dallo scorso aprile, InsideOver.

Advertising

KGiombini : RT @LVDA_Acid: Crisi del grano, ennesima grande presa per il culo - Roberto06332859 : RT @LVDA_Acid: Crisi del grano, ennesima grande presa per il culo - FaustaLinda : RT @Frances59546252: Parole da grande Statista quelle pronunciate al Senato della Repubblica dal Sen.Matteo Renzi sulla crisi Ucraina,dopo… - rikercommander : RT @LVDA_Acid: Crisi del grano, ennesima grande presa per il culo - VincenzoViolano : RT @LVDA_Acid: Crisi del grano, ennesima grande presa per il culo -