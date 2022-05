Decreto aiuti | quasi 11 miliardi attesi dalla tassa sugli extraprofitti che non colpisce gli extraprofitti ' È a rischio incostituzionalità'

Advertising

fattoquotidiano : Una norma infilata nel cosiddetto decreto Aiuti aumenta lo stipendio del generale Francesco Paolo Figliuolo… - fattoquotidiano : Decreto aiuti, quasi 11 miliardi attesi dalla tassa sugli extraprofitti che non colpisce gli extraprofitti. “È a ri… - PucciarelliLega : #Pucciarelli: Nell’ultimo decreto si va in continuità con processo avviato da decreto #Ucraina: facoltà di proceder… - armandoluongo10 : RT @erretti42: Il decreto Aiuti - gjscco : RT @erretti42: Il decreto Aiuti -

La pubblicazione delin Gazzetta ufficiale non risolve i dubbi sul perimetro della cosiddetta 'tassa sugli extraprofitti ' delle aziende che producono, vendono o distribuiscono energia elettrica, gas o ...Il, che istituisce il bonus 200 euro contro il caro energia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio: il suo costo finale è di 6,3 miliardi. Il bonus 200 euro sarà ...L'indennità - per chi ha redditi sotto i 35mila euro - arriverà nelle buste paga di luglio di lavoratori dipendenti e di pensionati.La pubblicazione del decreto Aiuti in Gazzetta ufficiale non risolve i dubbi sul perimetro della cosiddetta “tassa sugli extraprofitti” delle aziende che producono, vendono o distribuiscono energia el ...