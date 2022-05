Tutti i nuovi edifici nell’Ue dovranno avere i pannelli solari (Di martedì 17 maggio 2022) L’Unione europea continua ad accelerare verso le rinnovabili, anche per inseguire il recente obiettivo di raggiungere l’indipendenza dal gas e dal petrolio russi. L’ultima novità? Tutti i nuovi edifici (sia pubblici, sia privati) all’interno dei 27 Stati membri dovranno essere dotati di pannelli solari sui tetti. A rivelarlo è stato il quotidiano britannico Financial Times, che ha visionato in esclusiva la bozza del piano RepowerEU. Il documento indicherà le strategie necessarie per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico dell’Unione europea e ridurre l’uso di combustibili fossili provenienti da Mosca. Ricordiamo che circa il 40% del gas e il 20% del petrolio usati nell’Unione arrivano dalla Russia. La piena attuazione di RepowerEU potrebbe ridurre il consumo di gas del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) L’Unione europea continua ad accelerare verso le rinnovabili, anche per inseguire il recente obiettivo di raggiungere l’indipendenza dal gas e dal petrolio russi. L’ultima novità?(sia pubblici, sia privati) all’interno dei 27 Stati membriessere dotati disui tetti. A rivelarlo è stato il quotidiano britannico Financial Times, che ha visionato in esclusiva la bozza del piano RepowerEU. Il documento indicherà le strategie necessarie per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico dell’Unione europea e ridurre l’uso di combustibili fossili provenienti da Mosca. Ricordiamo che circa il 40% del gas e il 20% del petrolio usati nell’Unione arrivano dalla Russia. La piena attuazione di RepowerEU potrebbe ridurre il consumo di gas del ...

