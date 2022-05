Agresti: ''De Laurentiis può anche pensare di cedere il Napoli. Ecco il perchè...'' (Di martedì 17 maggio 2022) Agresti: “De Laurentiis può anche pensare di cedere il Napoli, che ha un mercato più ricco rispetto al Bari A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Stefano Agresti, giornalista. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto diversi gli imprenditori americani da quelli italiani, i primi cercano di fare business attraverso il calcio ed è per questo che aumentano anno dopo anno. -afferma Agresti - Negli ultimi anni, però, anche gli imprenditori italiani stanno usando questa politica. L’epoca dei Moratti e dei Berlusconi, di chi metteva tanto denaro nella società, è finita. È chiaro che De Laurentiis deve fare una scelta entro il 2024 tra Napoli e Bari, al momento ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 17 maggio 2022): “Depuòdiil, che ha un mercato più ricco rispetto al Bari A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Stefano, giornalista. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto diversi gli imprenditori americani da quelli italiani, i primi cercano di fare business attraverso il calcio ed è per questo che aumentano anno dopo anno. -afferma- Negli ultimi anni, però,gli imprenditori italiani stanno usando questa politica. L’epoca dei Moratti e dei Berlusconi, di chi metteva tanto denaro nella società, è finita. È chiaro che Dedeve fare una scelta entro il 2024 trae Bari, al momento ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Agresti: 'De Laurentiis può pensare di cedere il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Agresti: 'De Laurentiis può pensare di cedere il Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Agresti: 'De Laurentiis può pensare di cedere il Napoli' - napolimagazine : ON AIR - Agresti: 'De Laurentiis può pensare di cedere il Napoli' - apetrazzuolo : ON AIR - Agresti: 'De Laurentiis può pensare di cedere il Napoli' -