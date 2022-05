«Putin operato per un cancro»: le nuove indiscrezioni sulla presunta malattia del presidente della Russia (Di lunedì 16 maggio 2022) Un ricovero d’urgenza e un intervento per Vladimir Putin a causa del cancro. Con diversi testimoni che raccontano di un deterioramento della salute del presidente della Russia. Visibile anche durante la parata del 9 maggio, quando secondo le fonti si poteva notare «il trascinare la gamba, il braccio storto, il viso pallido». A parlarne oggi su La Stampa è Francesco Semprini, che riporta così un nuovo capitolo sulle condizioni di salute di Putin dopo le voci su una presunta malattia del marzo scorso e quelle sul cancro di aprile. L’ultimo a parlare pubblicamente del suo stato di salute precario è stato il capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov in un’intervista a Sky News. Come sta Vladimir ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Un ricovero d’urgenza e un intervento per Vladimira causa del. Con diversi testimoni che raccontano di un deterioramentosalute del. Visibile anche durante la parata del 9 maggio, quando secondo le fonti si poteva notare «il trascinare la gamba, il braccio storto, il viso pallido». A parlarne oggi su La Stampa è Francesco Semprini, che riporta così un nuovo capitolo sulle condizioni di salute didopo le voci su unadel marzo scorso e quelle suldi aprile. L’ultimo a parlare pubblicamente del suo stato di salute precario è stato il capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov in un’intervista a Sky News. Come sta Vladimir ...

