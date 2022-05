L'Ucraina non concederà alcun territorio alla Russia: “Vogliamo tutto ciò che è nostro” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha escluso eventuali concessioni alla Russia pur di arrivare a un cessate il fuoco mentre rilasciava un'intervista a Bloomberg: «Cercare opzioni per salvare la faccia a Vladimir Putin è semplicemente un approccio sbagliato. Lasciate che sia lo stesso Putin a trovare un'opzione per salvare la faccia». L'ambizione dell'Ucraina è quella di ripristinare la piena integrità territoriale, ha spiegato Kuleba, ovvero recuperare tanto le aree della regione orientale del Donbass, che erano controllate dai filorussi prima dell'invasione, che la penisola di Crimea conquistata dalla Russia nel 2014: «Vogliamo che tutto ciò che ci appartiene sia nostro». Kuleba, che era a Bruxelles per incontrare le controparti dell'Ue, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha escluso eventuali concessionipur di arrivare a un cessate il fuoco mentre rilasciava un'intervista a Bloomberg: «Cercare opzioni per salvare la faccia a Vladimir Putin è semplicemente un approccio sbagliato. Lasciate che sia lo stesso Putin a trovare un'opzione per salvare la faccia». L'ambizione dell'è quella di ripristinare la piena integrità territoriale, ha spiegato Kuleba, ovvero recuperare tanto le aree della regione orientale del Donbass, che erano controllate dai filorussi prima dell'invasione, che la penisola di Crimea conquistata dnel 2014: «checiò che ci appartiene sia». Kuleba, che era a Bruxelles per incontrare le controparti dell'Ue, ...

