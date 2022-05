NJPW | Abbiamo il nuovo campione IWGP US | Juice Robinson supera tutti nel Fatal 4 Way

(Di domenica 15 maggio 2022) Doveva essere il match dei sogni, e così è stato a leggere le recensioni dei fan che danno un bel 9 (e le fatidiche 5 stelle) al4Way che ha opposto Hiroshi Tanahashi, Jon Moxley, Will Ospreay e. Quest’ultimo è uscito vincitore dalla contesa e si è aggiudicato il titoloUS durante lo show Capital Collision andato in scena dalla Entertainment & Sports Arena di Washington. Per lui si tratta dell’inizio del terzo regno con questo titolo indosso, niente da fare per Tanahashi che è durato appena 13 giorni come dominatore della categoria. Le immagini finali del match WOW!!! #WINS the #US Championship at #njcapital! ????? @FiteTV ? href="https://twitter.com/ofAmerica?ref ...

