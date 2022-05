Milan Atalanta 0-0 LIVE: parità all’intervallo (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Atalanta 0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 10? Ritmi subito alti a San Siro il Milan spinge l’Atalanta prova a contrattaccare 15? Il Milan prova con il possesso palla a scardinare la difesa avversaria, formazione bergamasca molto fallosa in questo inizio 16? Tiro di Leao – calcio di punizione da zona defilata di Tonali, cross sul quale arriva Leao di testa ma trova la respinta della difesa 18? Tiro Tonali – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 10? Ritmi subito alti a San Siro ilspinge l’prova a contrattaccare 15? Ilprova con il possesso palla a scardinare la difesa avversaria, formazione bergamasca molto fallosa in questo inizio 16? Tiro di Leao – calcio di punizione da zona defilata di Tonali, cross sul quale arriva Leao di testa ma trova la respinta della difesa 18? Tiro Tonali – ...

