Ronaldo, la rivelazione sul futuro fa tremare i tifosi: annuncio sui social (Di venerdì 13 maggio 2022) In queste ore è arrivata una rilevazione sul futuro di Cristiano Ronaldo, che può scombussolare l’intero mercato. Tra i cinque maggiori campionati europei solo la Serie A e la Premier League sono ancora da decidere. Se, infatti, nel nostro campionato l’Inter ha due punti di distacco dal Milan capolista, in Inghilterra in vetta c’è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 13 maggio 2022) In queste ore è arrivata una rilevazione suldi Cristiano, che può scombussolare l’intero mercato. Tra i cinque maggiori campionati europei solo la Serie A e la Premier League sono ancora da decidere. Se, infatti, nel nostro campionato l’Inter ha due punti di distacco dal Milan capolista, in Inghilterra in vetta c’è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Ronaldo, la rivelazione di mercato spiazza tutti: CR7 ha scelto il suo futuro - AdriJuve64 : RT @junews24com: Ronaldo, rivelazione di Gyasi: «Quella volta stavo per svenire» - - gilnar76 : Ronaldo, rivelazione di Gyasi: «Quella volta stavo per svenire» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Ronaldo, rivelazione di Gyasi: «Quella volta stavo per svenire» - -