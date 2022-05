“Questa non ci voleva”. Damiano dei Maneskin, la foto preoccupa i fan: cosa è successo a poco dall’Eurovision (Di venerdì 13 maggio 2022) Eurovision, brutta notizia per Damiano dei Maneskin. Proprio quando mancano poche ore alla finalissima del seguitissimo evento musicale internazionale i fan sono andati nel panico. Sul web e sui social sta girando infatti una foto con il frontman della rock band con in mano una stampella. È stato lo stesso Damiano David a pubblicarla sul proprio profilo Instagram. E nel giro di poche ore l’apprensione e la preoccupazione si sono diffusi: cosa è successo? Sabato 14 maggio i Maneskin saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino per esibirsi durante la finale. Proprio ad un anno dal successo di Rotterdam la band romana sarà ospite d’onore della serata. E in queste ore è pure uscito il loro ultimo brano “Supermodel”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Eurovision, brutta notizia perdei. Proprio quando mancano poche ore alla finalissima del seguitissimo evento musicale internazionale i fan sono andati nel panico. Sul web e sui social sta girando infatti unacon il frontman della rock band con in mano una stampella. È stato lo stessoDavid a pubblicarla sul proprio profilo Instagram. E nel giro di poche ore l’apprensione e lazione si sono diffusi:? Sabato 14 maggio isaliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino per esibirsi durante la finale. Proprio ad un anno daldi Rotterdam la band romana sarà ospite d’onore della serata. E in queste ore è pure uscito il loro ultimo brano “Supermodel”. ...

