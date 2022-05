"Ma non vi fa schifo?": Yulia Vityazeva, gli insulti della giornalista russa a Papa Francesco | Video (Di venerdì 13 maggio 2022) "E' dal 2014 che l'Ucraina uccide le persone pacifiche nel Donbass. Adesso sta richiedendo più armi per che cosa? Per uccidere le persone": la giornalista russa Yulia Vityazeva dell'agenzia Newsfront è stata ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. In collegamento con lo studio, ha di fatto sostenuto e appoggiato il conflitto in corso. A un certo punto però il conduttore le ha chiesto: "E i russi non stanno uccidendo in Ucraina?". Ma lei ha ripetuto sempre la stessa cosa: "Quali carri armati nel 2014 sono andati in Donbass? State dimenticatndo la storia, da lì è partito tutto". "Ma cosa c'entra, stiamo parlando di questo momento", ha provato a insistere Del Debbio. Che poi ha fatto un'altra domanda alla sua ospite: "Quindi lei giustifica l'aggressione della Russia?". "Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) "E' dal 2014 che l'Ucraina uccide le persone pacifiche nel Donbass. Adesso sta richiedendo più armi per che cosa? Per uccidere le persone": ladell'agenzia Newsfront è stata ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. In collegamento con lo studio, ha di fatto sostenuto e appoggiato il conflitto in corso. A un certo punto però il conduttore le ha chiesto: "E i russi non stanno uccidendo in Ucraina?". Ma lei ha ripetuto sempre la stessa cosa: "Quali carri armati nel 2014 sono andati in Donbass? State dimenticatndo la storia, da lì è partito tutto". "Ma cosa c'entra, stiamo parlando di questo momento", ha provato a insistere Del Debbio. Che poi ha fatto un'altra domanda alla sua ospite: "Quindi lei giustifica l'aggressioneRussia?". "Noi ...

