Il generale Gerasimov e la guerra in Ucraina | giallo sul capo delle forze armate russe

Advertising

_a1_s2_d3_ : ah ecco che fine ha fatto il super generale #Gerasimov .. #StopRussianAggression #RussiaUkraineConflict - news_mondo_h24 : Il generale Gerasimov sospeso da Putin - gabririzza : RT @Libero_official: Il generale #Gerasimov, assente alla parata del 9 maggio a Mosca, sarebbe stato 'sospeso' da #Putin: lo rivela l'alto… - angelicapenny : RT @Libero_official: Il generale #Gerasimov, assente alla parata del 9 maggio a Mosca, sarebbe stato 'sospeso' da #Putin: lo rivela l'alto… -

All'inizio di maggio il Pentagono aveva confermato: "Per diversi giorni la scorsa settimana" il, "è stato nel Donbass". "Non possiamo confermare le notizie secondo cui è stato ...... capo di Stato Maggiore Russia Secondo un alto consigliere del presidente ucraino Zelensky, il comandante in capo dell'esercito russo, ilValery, sarebbe stato sospeso, mentre un ...Roma, 13 maggio 2022 - Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore delle forze armate russe, il terzo uomo con i codici atomici assieme al presidente Vladimir Putin e al ministro della difesa, Serghei Sh ...Putin starebbe mettendo in atto una vera e propria azione epurativa dei suoi vertici. Il primo a pagare il generale Gerasimov.