Più consapevoli con la nuova etichetta ambientale: ecco come funziona (Di lunedì 9 maggio 2022) La prima etichetta digitale ambientale, premiata tra le “best ideas” di etichettatura ambientale di CONAI, è stata sviluppata dal team di Junker app. Grazie a questa innovazione, le aziende possono mettersi in regola con l’obbligo di etichettatura ambientale sui prodotti di consumo e offrire agli italiani informazioni complete e geolocalizzate, frutto dell’armonizzazione tra Comuni, Gestori, Consorzi e produttori. Prendere lo smartphone, avviare la fotocamera, inquadrare il codice a barre (o il Qr-Code dinamino) di un prodotto e avere accesso, nel tempo di un blip, a tutte le informazioni sulla sua composizione, riciclabilità e, in generale, sostenibilità. Questo gesto, fino a qualche anno fa impensabile, è oggi sempre più familiare anche per i non nativi digitali. E presto potrebbe ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) La primadigitale, premiata tra le “best ideas” dituradi CONAI, è stata sviluppata dal team di Junker app. Grazie a questa innovazione, le aziende possono mettersi in regola con l’obbligo diturasui prodotti di consumo e offrire agli italiani informazioni complete e geolocalizzate, frutto dell’armonizzazione tra Comuni, Gestori, Consorzi e produttori. Prendere lo smartphone, avviare la fotocamera, inquadrare il codice a barre (o il Qr-Code dinamino) di un prodotto e avere accesso, nel tempo di un blip, a tutte le informazioni sulla sua composizione, riciclabilità e, in generale, sostenibilità. Questo gesto, fino a qualche anno fa impensabile, è oggi sempre più familiare anche per i non nativi digitali. E presto potrebbe ...

