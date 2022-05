Udine-San Severo stasera in tv: orario e diretta streaming gara-1 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 (Di domenica 8 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Apu Old Wild West Udine-Allianz Pazienza San Severo, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Comincia la post season: in questa Serie a sfidarsi sono la squadra che ha chiuso in prima posizione il Girone Verde e in ottava posizione il Girone Rosso. La palla a due è in programma alle ore 20:00 di domenica 8 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) L’e come vedere inApu Old Wild West-Allianz Pazienza San, sfida valida come-1 deidideidellaA2 2021/di. Comincia la post season: in questaa sfidarsi sono la squadra che ha chiuso in prima posizione il Girone Verde e in ottava posizione il Girone Rosso. La palla a due è in programma alle ore 20:00 di domenica 8 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI ...

