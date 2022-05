Dirty Dancing: “Patrick Swayze mi implorò di perdonarlo”, rivela la co-star Jennifer Grey (Di domenica 8 maggio 2022) Jennifer Grey, che non voleva Patrick Swayze nel cast di Dirty Dancing, ha appena rivelato come l'attore l'abbia implorata di accettare di farlo recitare nel film di Emile Ardolino. Jennifer Grey è stata recentemente impegnata a promuovere la sua nuova autobiografia, Out Of The Corner, e durante un'intervista ha rivelato che Patrick Swayze la implorò di perdonarlo affinché potesse essere scelto per recitare in Dirty Dancing, celebre pellicola del 1987 diretta da Emile Ardolino. Poco prima di Dirty Dancing, la coppia di attori aveva recitato nel film d'azione del 1984 Red Dawn e, a causa ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022), che non volevanel cast di, ha appenato come l'attore l'abbia implorata di accettare di farlo recitare nel film di Emile Ardolino.è stata recentemente impegnata a promuovere la sua nuova autobiografia, Out Of The Corner, e durante un'intervista hato cheladiaffinché potesse essere scelto per recitare in, celebre pellicola del 1987 diretta da Emile Ardolino. Poco prima di, la coppia di attori aveva recitato nel film d'azione del 1984 Red Dawn e, a causa ...

