Nicolas Vaporidis sotto attacco all’Isola dei Famosi: “Raz Degan tarocco”, tradimento in corso sulla spiaggia (Di venerdì 6 maggio 2022) Il quattordicesimo episodio dell’Isola dei Famosi è cominciato, fin da subito, con degli scontri. I naufraghi, ormai da settimane, non sono più divisi, da regolamento, nei due gruppi dei Tiburon e dei Cucaracha. Ma, anche se il gruppo è stato unificato, le fazioni restano divise di fatto. Nella scorsa puntata dell’adventure show, i toni si sono accesi molto tra i rappresentanti dei due diversi gruppi di naufraghi e si è parlato, addirittura di minacce tra Nicolas Vaporidis e Clemente Russo. Nella puntata del 6 maggio, l’attore è stato nuovamente al centro delle discussioni, stavolta, per delle critiche arrivate, direttamente dai membri del suo stesso gruppo. Nicolas Vaporidis attaccato dal suo stesso gruppo all’Isola dei Famosi Nicolas ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Il quattordicesimo episodio dell’Isola deiè cominciato, fin da subito, con degli scontri. I naufraghi, ormai da settimane, non sono più divisi, da regolamento, nei due gruppi dei Tiburon e dei Cucaracha. Ma, anche se il gruppo è stato unificato, le fazioni restano divise di fatto. Nella scorsa puntata dell’adventure show, i toni si sono accesi molto tra i rappresentanti dei due diversi gruppi di naufraghi e si è parlato, addirittura di minacce trae Clemente Russo. Nella puntata del 6 maggio, l’attore è stato nuovamente al centro delle discussioni, stavolta, per delle critiche arrivate, direttamente dai membri del suo stesso gruppo.attaccato dal suo stesso gruppodei...

gaiasanatomy : Io purtroppo in fondo in fondo avrò per sempre un debole per Nicolas Vaporidis è così non posso farci niente #isola - teamsoleilsorge : Guendalina: -“Il pesce firmato Nicolas Vaporidis” GUENDALINA L'ISOLA SEI TU ?? #isola #isoladeifamosi - hhomecolumnist : RT @BigFabi_: il pesce firmato nicolas vaporidis. io guendalina tavassi la amo #isola - BigFabi_ : il pesce firmato nicolas vaporidis. io guendalina tavassi la amo #isola - tizianasullalun : Mi piace i piace #Vaporidis contro tutti Era ora ?? #isola W #Nicolas -