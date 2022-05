L’Azovstal di Mariupol non è solo un’acciaieria | è il simbolo della resistenza Ucraina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nel conflitto russo-ucrainonon è: è il, è una grande potenza commerciale e strategica per la catena di produzione industriale. L’acciaieria di Azovstal è la priorità numero uno per la leadership politica e militarenon è, ma è anche l’ultimo presidionella città portuale di. Tanto da essere considerata la “priorità numero uno” per la leadership politica e militare dell’. Ma perché ha un ruolo così importante nel conflitto in corso? E per quale motivo i russi puntano a ...