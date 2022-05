Elisabetta Canalis incanta in costume | il fondoschiena in evidenza

(Di venerdì 6 maggio 2022)inlascia davvero senza fiato: la conduttrice e show girl ha ilin, è incantevole Il primo sole, le temperature che si alzano e la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

Lottus06774767 : RT @dea_channel: l'incredibile silhouette della divina Elisabetta Canalis ???????????????? - LLibanese : RT @dea_channel: l'incredibile silhouette della divina Elisabetta Canalis ???????????????? - caIippa : il ritornello prodotto dalle t.a.t.u, il bottone rosso di the voice, ava max, piero angela, balanzone, elisabetta c… - DonP61978235 : RT @dea_channel: l'incredibile silhouette della divina Elisabetta Canalis ???????????????? - LerouxJean : RT @dea_channel: l'incredibile silhouette della divina Elisabetta Canalis ???????????????? -

Fortementein.com

di Arianna Ascione Una raccolta di aneddoti e curiosità poco note sull'attore, premio Oscar (ed ex scapolo d'oro), tra gli interpreti più richiesti e amati di Hollywood 1 di 18 La paralisi da bambino "...Qui il servizio delle Iene con Aurora Ramazzotti, Francesca Salemi, Eva Grimaldi e Carmen Russo, la minigonna troppo "mini": il dettaglio bollente fa impazzire l'Italia - Guarda George Clooney, confessione su Elisabetta Canalis: “Mi ha fatto…” Elisabetta Canalis in costume lascia davvero senza fiato: la conduttrice e show girl ha il fondoschiena in evidenza, è incantevole ...Cara Delevingne al Met Gala del 2022 ha sfilato lasciando tutti di stucco. La top model ha mostrato il decolleté “nascosto” solo da un body painting color oro che ricopriva tutto il busto. Splendida s ...