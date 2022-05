“Tutta l’Italia ha visto”. Isola dei Famosi, nuove accuse a Clemente Russo: “Che delusione” (Di giovedì 5 maggio 2022) Clemente Russo criticato all’Isola dei Famosi. Contro l’ex pugile le bordate di Carmen di Pietro e Guendalina Tavassi. Non è la prima volta che finisce nell’occhio del ciclone. Solo pochi giorni fa era andato in scena un pesante scontro con Nicolas Vaporidis. Era success dopo una delle prove in diretta, Ilary Blasi è intervenuta chiedendo spiegazioni ad alcuni naufraghi: “Scusate ma ho sentito la parola ‘minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?”, ha detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022. “Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di moderari i termini e di scendere con l’aggressività” aveva spiegato Alvin, cercando di mettere pace e chiudere subito un argomento che poteva creare non pochi problemi ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)criticato all’dei. Contro l’ex pugile le bordate di Carmen di Pietro e Guendalina Tavassi. Non è la prima volta che finisce nell’occhio del ciclone. Solo pochi giorni fa era andato in scena un pesante scontro con Nicolas Vaporidis. Era success dopo una delle prove in diretta, Ilary Blasi è intervenuta chiedendo spiegazioni ad alcuni naufraghi: “Scusate ma ho sentito la parola ‘minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?”, ha detto la conduttrice dell’dei2022. “Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di moderari i termini e di scendere con l’aggressività” aveva spiegato Alvin, cercando di mettere pace e chiudere subito un argomento che poteva creare non pochi problemi ai ...

