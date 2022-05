Salernitana, tre punti per accarezzare il sogno: Venezia ko, una corsa incredibile. E ora... (Di giovedì 5 maggio 2022) La Salernitana batte il Venezia nel recupero della 20esima giornata di Serie A, 2-1, e compie un passo forse decisivo verso la salvezza, arrivando a quota 29 e superando il Cagliari. Ora i campani sono quart'ultimi e domenica ci sarà proprio il match con i sardi. Per il Venezia, che resta ultimo a 22 punti, ormai la retrocessione è a un passo. In gol prima i padroni di casa con un rigore di Bonazzoli (7'), momentaneo pari del Venezia con Henry (58'), gol vittoria per la Salernitana di Verdi al 67'. Il clima è caldissimo all'Arechi, con 25mila spettatori che per la prima volta in questa stagione credono davvero alla possibilità della salvezza per la Salernitana. E già al 4' i padroni di casa guadagnano un rigore per un tocco di mano in area di Ceccaroni, e lo stadio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Labatte ilnel recupero della 20esima giornata di Serie A, 2-1, e compie un passo forse decisivo verso la salvezza, arrivando a quota 29 e superando il Cagliari. Ora i campani sono quart'ultimi e domenica ci sarà proprio il match con i sardi. Per il, che resta ultimo a 22, ormai la retrocessione è a un passo. In gol prima i padroni di casa con un rigore di Bonazzoli (7'), momentaneo pari delcon Henry (58'), gol vittoria per ladi Verdi al 67'. Il clima è caldissimo all'Arechi, con 25mila spettatori che per la prima volta in questa stagione credono davvero alla possibilità della salvezza per la. E già al 4' i padroni di casa guadagnano un rigore per un tocco di mano in area di Ceccaroni, e lo stadio ...

