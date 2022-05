È polemica per l’abito del Met Gala indossato da Kim Kardashian: il web si infiamma (Di giovedì 5 maggio 2022) Molti hanno preso le difese della Kardashian È polemica per la scelta di Kim Kardashian di indossare, all’ultima edizione del Met Gala un abito messo da Marilyn Monroe nel 1962. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’ex moglie di Kanye West abbia indossato il vestito originale (datole in prestito) solo per pochi minuti. Quello che però ha infiammato la rete è il presunto messaggio lanciato da Kim. La Kardashian in una intervista a Vogue ha infatti dichiaratamente detto di aver perso del peso per entrare nel vestito. Per molti un inno alla magrezza forzata. Per altri un rituale diffuso e basta. se vi siete scandalizzati (falso, avete solo rosicato male) per Kim K che ha dichiarato di aver patito la fame per entrare in quel vestito è meglio che non sappiate cosa fanno ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Molti hanno preso le difese dellaper la scelta di Kimdi indossare, all’ultima edizione del Metun abito messo da Marilyn Monroe nel 1962. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’ex moglie di Kanye West abbiail vestito originale (datole in prestito) solo per pochi minuti. Quello che però hato la rete è il presunto messaggio lanciato da Kim. Lain una intervista a Vogue ha infatti dichiaratamente detto di aver perso del peso per entrare nel vestito. Per molti un inno alla magrezza forzata. Per altri un rituale diffuso e basta. se vi siete scandalizzati (falso, avete solo rosicato male) per Kim K che ha dichiarato di aver patito la fame per entrare in quel vestito è meglio che non sappiate cosa fanno ...

Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - 361_magazine : Polemica sull'abito del #MetGala di #KimK - stasytrev : RT @brigitte_gio: Molti non se la sentono ancora di rinunciare alla mascherina, per i motivi più svariati e, fondamentalmente, perché sono… - giarsenal : @cecilia_strada @PoliticaPerJedi C'entra visto che lei le ha dato del codardo perché resta anonimo. è una polemica… - ninaatanasova21 : RT @Cate097343121: Le polemiche per persone come Luigi Sissi Michele in finale sono totalmente insensate perché sono dei talenti che si mer… -