“Paranoia antioccidentale | trauma infantile” Volano gli stracci tra Buccini e il giurista Mattei

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Per fortuna non si capisce più niente di quello che dice. È dominato da una forma diche si spiega soltanto con un. Non so che le hanno fatto gli americani o i liberali ma ci deve stare qualcosa nel passato che spiega questa cosa, perché questa è vera”. Così Goffredodeclassa ilUgodurante la puntata di mercoledì 4 maggio de L'Aria che Tira, il talk show politico condotto da Myrta Merlino su La7. Parlando di Ucraina e del ruolo strategico che l'Unione Europea dovrebbe avere nei negoziati per la pace, il professorspiega che: “Più allarghi l'Unione europea, rendendola semplicemente un fronte bellico, aggressivo nei confronti delle altre parti ...