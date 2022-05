Guerra Russia-Ucraina, nuove sanzioni Ue: embargo al petrolio russo in 6 mesi, Sberbank fuori da Swift e stop a tre emittenti di Mosca (Di mercoledì 4 maggio 2022) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato mercoledì mattina alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il lungamente atteso sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprende entro sei mesi l’embargo sul petrolio russo ed entro fine anno lo stop anche all’acquisto di prodotti petroliferi raffinati. Non viene colpito il gas, da cui restano fortemente dipendenti molti Paesi a partire da Germania e Italia. Viene inoltre esclusa dalla piattaforma Swift anche Sberbank e, dopo lo stop a Russia Today e Sputnik, sarà fermata la trasmissione in Ue dei contenuti di tre emittenti russe. Ora le misure verranno discusse dai rappresentanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato mercoledì mattina alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il lungamente atteso sesto pacchetto dicontro la, che comprende entro seil’suled entro fine anno loanche all’acquisto di prodotti petroliferi raffinati. Non viene colpito il gas, da cui restano fortemente dipendenti molti Paesi a partire da Germania e Italia. Viene inoltre esclusa dalla piattaformaanchee, dopo loToday e Sputnik, sarà fermata la trasmissione in Ue dei contenuti di trerusse. Ora le misure verranno discusse dai rappresentanti ...

