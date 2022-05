Dopo le cariche del Primo Maggio a Torino: “Ristabiliamo la verità e costruiamo la mobilitazione per la pace” (Di martedì 3 maggio 2022) Quanto successo durante il corteo del Primo Maggio è inaccettabile, esattamente come la ricostruzione giornalistica che ne è stata fatta. Lo spezzone sociale composto da varie realtà e sensibilità è stato brutalmente bloccato e caricato dalle forze dell’ordine mentre si trovava in Via Roma in maniera assolutamente gratuita ed insensata. I giornali parlano di tentativi di sfondare il cordone di polizia e di bastoni, falsità da velina questurina che provano a riabilitare l’assurda gestione dell’ordine pubblico. Diverse cariche con decine di manifestanti ferit* Lo spezzone sociale, che semplicemente stava sfilando in corteo, era composto da decine di realtà della città che si battono contro la guerra, lo sfruttamento sul lavoro, la violenza di genere, il razzismo e la devastazione ambientale. È comodo ricondurre una piazza ricca e ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 3 maggio 2022) Quanto successo durante il corteo delè inaccettabile, esattamente come la ricostruzione giornalistica che ne è stata fatta. Lo spezzone sociale composto da varie realtà e sensibilità è stato brutalmente bloccato e caricato dalle forze dell’ordine mentre si trovava in Via Roma in maniera assolutamente gratuita ed insensata. I giornali parlano di tentativi di sfondare il cordone di polizia e di bastoni, falsità da velina questurina che provano a riabilitare l’assurda gestione dell’ordine pubblico. Diversecon decine di manifestanti ferit* Lo spezzone sociale, che semplicemente stava sfilando in corteo, era composto da decine di realtà della città che si battono contro la guerra, lo sfruttamento sul lavoro, la violenza di genere, il razzismo e la devastazione ambientale. È comodo ricondurre una piazza ricca e ...

Advertising

_iFioriDelMale_ : RT @HoaraBorselli: #Torino, botte da orbi al corteo del #1maggio: cariche anche durante 'Bella Ciao'. No Tav, centri sociali, studenti, si… - nuovasocieta : Dopo le cariche del Primo Maggio a Torino: “Ristabiliamo la verità e costruiamo la mobilitazione per la pace” - F4RFALL3 : e dopo il concerto di tancredi con paobau, aurora e auri stasera finalmente anche con lucia manu e ali noi siamo ca… - SorryNs : RT @HoaraBorselli: #Torino, botte da orbi al corteo del #1maggio: cariche anche durante 'Bella Ciao'. No Tav, centri sociali, studenti, si… - Carmerita1966 : RT @HoaraBorselli: #Torino, botte da orbi al corteo del #1maggio: cariche anche durante 'Bella Ciao'. No Tav, centri sociali, studenti, si… -