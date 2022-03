Ucraina, la Cina condanna la guerra (timidamente): 'La crisi va risolta coi negoziati' (Di martedì 1 marzo 2022) La Cina dice no alla guerra . Il Paese asiatico, a fronte dello scoppio del conflitto tra Russia ed Ucraina, infatti, 'è estremamente preoccupato per i danni ai civili' . Queste le dichiarazioni del ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Ladice no alla. Il Paese asiatico, a fronte dello scoppio del conflitto tra Russia ed, infatti, 'è estremamente preoccupato per i danni ai civili' . Queste le dichiarazioni del ...

Advertising

andreapurgatori : #Russia-#Ucraina al tavolo dei #negoziati. Alle spalle (invisibili) #Cina da una parte, #Usa e #UE dall'altra.… - Agenzia_Ansa : Ucraina, rientrati dalla Romania i primi tre italiani. Zelensky: 'Creata la Legione Internazionale, sono migliaia'.… - Internazionale : Secondo gli analisti la Cina sta osservando attentamente come la Russia organizza la sua guerra ibrida in Ucraina e… - stefystar70 : RT @fdragoni: Si sarebbe potuto garantire a #Mosca che l’#Ucraina non avrebbe mai fatto parte della #Nato senza trattare #Putin da nemico d… - giannimontieri : RT @LorenzoLamperti: Il ministro degli esteri cinese ha parlato con l'omologo ucraino Kuleba. La Cina 'deplora lo scoppio del conflitto tr… -