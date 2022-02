Benzina e diesel, inizio settimana shock: prezzi in fortissimo aumento (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutto come previsto. Anzi, come temuto. Mercati petroliferi estremamente nervosi, sullo sfondo dell'invasione russa in Ucraina. Dopo aver toccato giovedì i cento dollari al barile, venerdì il Brent è precipitato a 93, per... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutto come previsto. Anzi, come temuto. Mercati petroliferi estremamente nervosi, sullo sfondo dell'invasione russa in Ucraina. Dopo aver toccato giovedì i cento dollari al barile, venerdì il Brent è precipitato a 93, per...

