Advertising

Adnkronos : Telefoni e cancelleria, ecco le città fuori parametri su spese. #ultimora - lifestyleblogit : Telefoni e cancelleria, ecco le città fuori parametri su spese - - lifestyleblogit : Telefoni e cancelleria, Napoli città più virtuosa su spese - - telodogratis : Telefoni e cancelleria, ecco le città fuori parametri su spese - telodogratis : Telefoni e cancelleria, Napoli città più virtuosa su spese -

Ultime Notizie dalla rete : Telefoni cancelleria

Adnkronos

Parma (73esima in classifica), per esempio, nel 2020 ha speso 200.978 euro per carta,e ...'roventi' in Puglia , che si attesta come la Regione più 'spendacciona' per quanto ...Parma (73esima in classifica), per esempio, nel 2020 ha speso 200.978 euro per carta,e stampati; Pisa (76esima) ha sborsato 52.875 euro per la telefonia mobile, mentre Sassari (82esima) ...Napoli, così, si scopre virtuosa per tutte e tre le voci di spesa: nel 2020 il capoluogo campano ha speso 351.166 euro per la telefonia fissa, 69.946 euro per quella mobile e 40.001 euro per carta e ...(Adnkronos) – Quanto costano a Regioni e città italiane le bollette telefoniche? E nell’era della digitalizzazione, chi spende di più per carta e cancelleria? Oggi, domenica 27 febbraio, seconda punta ...