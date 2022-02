Domenica In, le anticipazioni del 27 febbraio: tra gli ospiti Achille Lauro e Irama (Di domenica 27 febbraio 2022) Mara Venier continua ad intrattenere il pubblico italiano con Domenica In, programma pomeridiano di Rai 1 giunto alla ventiquattresima puntata. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di Domenica 27 febbraio 2022? Come sempre, la puntata di Domenica In è in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e va in onda dalle ore … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Mara Venier continua ad intrattenere il pubblico italiano conIn, programma pomeridiano di Rai 1 giunto alla ventiquattresima puntata. Ma quali sono lee glidi272022? Come sempre, la puntata diIn è in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e va in onda dalle ore … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

bellicapelli15 : Domenica In: anticipazioni puntata 27 febbraio 2022, ospiti e tutte le informazioni - zazoomblog : Non è l’Arena anticipazioni e ospiti puntata di domenica 27 febbraio 2022 - #l’Arena #anticipazioni #ospiti - CorriereCitta : Non è l’Arena, anticipazioni e ospiti puntata di domenica 27 febbraio 2022 - 361_magazine : In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 27 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in on… - ParliamoDiNews : Domenica In, domenica 27 febbraio 2022: anticipazioni, ospiti #DomenicaIn #MaraVenier -