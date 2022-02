Cartelle esattoriali e Rottamazione ter, pagamento rata in scadenza: con i 5 giorni al 7 marzo (Di domenica 27 febbraio 2022) Cinque giorni di tolleranza per la scadenza, domani 28 febbraio, del pagamento della rata della Rottamazione ter. Per chi è in regola con i pagamenti c’è tempo per la rata fino al 7 marzo. La scadenza riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle Cartelle prevista dal decreto 119/2018. Per quest’anno le scadenze sono fissate nelle seguenti date: 28 febbraio; 31 maggio; – 31 luglio; 30 novembre. Per il versamento entro queste date sono sempre ammessi i cinque giorni di tolleranza. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute senza agevolazioni. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022) Cinquedi tolleranza per la, domani 28 febbraio, deldelladellater. Per chi è in regola con i pagamenti c’è tempo per lafino al 7. Lariguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delleprevista dal decreto 119/2018. Per quest’anno le scadenze sono fissate nelle seguenti date: 28 febbraio; 31 maggio; – 31 luglio; 30 novembre. Per il versamento entro queste date sono sempre ammessi i cinquedi tolleranza. Se ilavverrà oltre i termini previsti o per importi parziali i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute senza agevolazioni. ...

