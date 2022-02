Nuova mobilità - Free2move sbarca anche a Columbus, Ohio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il brand di mobilità del gruppo Stellantis Free2move sbarca anche a Columbus, Ohio, dopo aver proposto il suo servizio di car sharing a breve e medio termine a Washington, Portland, Denver e Austin, e le sue soluzioni dedicate in California, Colorado e in Texas. "La creazione di un nuovo Mobility hub a Columbus, Ohio, testimonia l'interesse di Free2move a semplificare e garantire la mobilità negli Stati Uniti, con una soluzione completa che offre diverse tipologie di noleggio a seconda delle esigenze del consumatore. Columbus è il prossimo passo della nostra espansione, una città che ci ha aperto le sue porte e alla quale siamo molto grati per il suo supporto e aiuto nello sviluppo della ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il brand didel gruppo Stellantis, dopo aver proposto il suo servizio di car sharing a breve e medio termine a Washington, Portland, Denver e Austin, e le sue soluzioni dedicate in California, Colorado e in Texas. "La creazione di un nuovo Mobility hub a, testimonia l'interesse dia semplificare e garantire lanegli Stati Uniti, con una soluzione completa che offre diverse tipologie di noleggio a seconda delle esigenze del consumatore.è il prossimo passo della nostra espansione, una città che ci ha aperto le sue porte e alla quale siamo molto grati per il suo supporto e aiuto nello sviluppo della ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Nuova mobilità - Free2move sbarca anche a Columbus, Ohio - 2000Ferramenta : SOSTENIBILITÀ E MOBILITÀ ELETTRICA: NUOVA SOLUZIONE GREEN PER ABC TOOLS. Approfondisci su - PaoloPozzani : Viene spontaneo confrontare i diversi climi sociali, come sviluppatisi ieri nella vicenda Covid e oggi in questa nu… - Caterinadiiorgi : Cannondale Tesoro Neo X: nuova gamma di e-bike equipaggiate per il trekking - QuotidianoMotor : Cannondale Tesoro Neo X: nuova gamma di e-bike equipaggiate per il trekking -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova mobilità Ponte Corleone a Palermo, apre la nuova bretella: dall'1 marzo i nuovi sensi di marcia in via Oreto Alle parole di Gelarda, secondo il quale il Comune ha accolto le sue richieste, ha risposto l'assessore alla Mobilità Giusto Catania: "Il consigliere Gelarda assomiglia alla mosca cocchiera: si auto -...

Vallecrosia: convenzione con un'azienda milanese, al via il servizio di monopattini in sharing ... anche in relazione ai lavori della nuova pista ciclabile, sugli itinerari Ventimiglia - Bordighera ... di individuare operatori intenzionati a svolgere in via sperimentale, servizi di mobilità in ...

Deloitte: gli italiani verso una nuova mobilità Punto Informatico Alle parole di Gelarda, secondo il quale il Comune ha accolto le sue richieste, ha risposto l'assessore allaGiusto Catania: "Il consigliere Gelarda assomiglia alla mosca cocchiera: si auto -...... anche in relazione ai lavori dellapista ciclabile, sugli itinerari Ventimiglia - Bordighera ... di individuare operatori intenzionati a svolgere in via sperimentale, servizi diin ...