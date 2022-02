Guerra in Ucraina, il Sassuolo vicino a De Zerbi e al suo staff: il comunicato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono giorni di terrore quelli vissuti dal popolo ucraino e ogni piccolo gesto di affetto e di solidarietà potrebbe fare la differenza. Il Sassuolo Calcio, attraverso un tweet sui propri canali ufficiali, ha ribadito la sua vicinanza all’ex mister De Zerbi, a Marlon e a tutta la popolazione: De Zerbi Sassuolo Guerra“Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Una Guerra atroce sta sconvolgendo l’Ucraina. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia. Il nostro pensiero non puo’ non andare anche a mister De Zerbi, a tutto il suo staff e a Marlon, che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, vi aspettiamo in Italia il prima possibile“. Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono giorni di terrore quelli vissuti dal popolo ucraino e ogni piccolo gesto di affetto e di solidarietà potrebbe fare la differenza. IlCalcio, attraverso un tweet sui propri canali ufficiali, ha ribadito la sua vicinanza all’ex mister De, a Marlon e a tutta la popolazione: De“Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Unaatroce sta sconvolgendo l’. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia. Il nostro pensiero non puo’ non andare anche a mister De, a tutto il suoe a Marlon, che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, vi aspettiamo in Italia il prima possibile“.

