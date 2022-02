Guerra in Ucraina: “Sarà un massacro”. Ma l’Occidente non può agire senza danneggiare sé stesso (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Sarà un massacro, con migliaia di morti da una parte e dall’altra”. È la previsione di Wendy Sherman, vice segretario di Stato americano e capo negoziatrice Usa nei colloqui con Mosca sull’Ucraina. Nello stesso tempo si teme una spaventosa ondata di profughi, alla quale stiamo già assistendo, che si stima potrà avvicinarsi a 5 milioni di persone senza casa. Se il Paese vicino più esposto è la Polonia, anche Slovacchia, Ungheria e Romania si trovano in prima linea. Ma l’Occidente interverrà veramente? Punire Vladimir Putin e la Russia in modo effettivo significherebbe ferire tutti i Paesi occidentali, anche se alcuni soffrirebbero più di altri. La Russia è uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio greggio e gas naturale, fornendo circa il 40% del gas dell’Unione Europea. Le ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) “un, con migliaia di morti da una parte e dall’altra”. È la previsione di Wendy Sherman, vice segretario di Stato americano e capo negoziatrice Usa nei colloqui con Mosca sull’. Nellotempo si teme una spaventosa ondata di profughi, alla quale stiamo già assistendo, che si stima potrà avvicinarsi a 5 milioni di personecasa. Se il Paese vicino più esposto è la Polonia, anche Slovacchia, Ungheria e Romania si trovano in prima linea. Mainterverrà veramente? Punire Vladimir Putin e la Russia in modo effettivo significherebbe ferire tutti i Paesi occidentali, anche se alcuni soffrirebbero più di altri. La Russia è uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio greggio e gas naturale, fornendo circa il 40% del gas dell’Unione Europea. Le ...

